Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. После этого его задержали.

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Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Президент Петр Порошенко считает, что признание Россией так называемых паспортов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» нуждается в усилении санкций.

Спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине. Об этом на брифинге во вторник заявил председатель Службы безопасности Василий Грицак.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что помощники некоторых народных депутатов принимали участие в мероприятиях по дестабилизации ситуации в Украине, организованных Россией.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил об исключении нардепа Андрея Артеменко из фракции Радикальной партии.

За три года вооруженной агрессии России против Украины погибли более 9,8 тыс. человек погибли, около 23 тыс. были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.

Енакиевский металлургический завод и объединение «Краснодонуголь» останавливают производство из-за блокады железнодорожного сообщения между подконтрольной и временно неподконтрольной территорией Украины.

Правительство имеет четкий план по достижению энергетической независимости Украины и принимает все меры для того, чтобы защитить украинских граждан и национальную экономику от рисков, которые несет энергетическая блокада. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Сотрудники Военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника ВМС, который пытался доставить в Киев 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД применения 22 февраля на Майдане.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает передачу бывшему советнику главы Белого дома Майклу Флинну плана народного депутата Андрея Артеменко об аренде Крыма и отмене санкций против России.

Верховная Рада закрепила земельный участок в центре Киева за Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни – Музеем Революции Достоинства.

Возле здания Верховной Рады прошел митинг сторонников торговой блокады на Донбассе.

У здания суда в Кропивницком произошла перестрелка.