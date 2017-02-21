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У здания суда в Кропивницком произошла перестрелка, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«6 минут. Перестрелка возле суда города Кропивницкий. Местные разборки. Есть пострадавшие с пулевыми ранениями», - написал он в Facebook.

По его словам, бандиты уже задержаны.

«Рад и горд, что наши ребята работают слаженно и профессионально. Наращивание и усовершенствования навыков в постоянном процессе, и в правильном русле», - заявил Жуков.

Пострадавшие находятся в больнице.
ForUm

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