Во вторник, 21 февраля, Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

«Суд считает экстрадицию и осуществление уголовного преследования допустимыми», - заявил судья, пообещав дать письменное обоснование такому решению, сообщает Укринформ.

Таким образом, удовлетворена жалоба прокуратуры, представляющей интересы США.

Этот же суд 30 апреля 2015 года отказался выдавать Дмитрия Фирташа США, где его обвиняют в коррупции. Сегодня суд рассматривал апелляцию прокуратуры на это решение.

От последнего слова бизнесмен отказался, сославшись на то, что за него все высказали четверо его адвокатов, которые в своих выступлениях акцентировали внимание на отсутствие доказательств и улик против их подзащитного, а также «политической мотивированности» этого дела.

Напомним, Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

Суд Вены 30 апреля 2015 года отказал в экстрадиции Фирташа в США.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Как известно, МВД Украины расследует дело в отношении группы компаний Дмитрия Фирташа «OSTCHEM».

В рамках обеспечения интересов государства ранее уже были арестованы 499,121 тыс. кубов природного газа, который находится в хранилищах «Укртрансгаза» и принадлежит предприятиям группы OSTCHEM (решение суда от 30 апреля 2014г.).



Также открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим руководством НАК «Нафтогаз Украины», которые подозреваются в преступном сговоре с управленцами и собственниками «РосУкрЭнерго» и Group DF в 2010 году, когда Стокгольмский арбитраж обязал НАК вернуть «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд куб. м газа.