Правительство имеет четкий план по достижению энергетической независимости Украины и принимает все меры для того, чтобы защитить украинских граждан и национальную экономику от рисков, которые несет энергетическая блокада.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства во вторник, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Подчеркиваю, что у украинских граждан будет освещение, и мы все сделаем для того, чтобы обеспечить возможности развития промышленных предприятий нашей страны. Мы найдем правильные инструменты и правильные решения, но не позволим никому, чтобы 45-миллионная страна страдала от чьих-то прихотей», - подчеркнул глава правительства.

«Какие бы ни были у нас испытания, хочу заверить всех украинских граждан: мы и этот кризис выдержим, даже если он создан украинскими руками. Ситуация будет контролируемой, и мы найдем выход из этого кризиса, который нам искусственно устроили», - заявил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что блокирование поставок угля в разгар отопительного сезона грозит веерными отключениями по всей стране, остановкой роста национальной экономики и работы металлургических предприятий.

«В чем риск заключается сегодня? В том, что Украина может получить веерные отключения - не сегодня, а в перспективе. Мы можем поставить под угрозу рост национальной экономики», - подчеркнул Гройсман.

По его словам, в среднесрочной перспективе – 1-3 года – у нас нет альтернативы антрацитовому углю.

Премьер-министр убежден, что первоочередная задача на сегодня - восстановить энергетическую независимость Украины. Правительство имеет «четкий план того, что должны сделать и что сделано», заверил он.

В качестве примеров, осуществленных правительством мероприятий, направленных на достижение энергетической независимости, Гройсман напомнил, что в 2016 году на Днестровской ГАЭС был запущен новый агрегат.

«Осуществляется наращивание мощностей и диверсификация поставок ядерного топлива для нужд атомной энергетики, чей удельный вес в балансе произведенной электроэнергетики вырос с 47% до 55%. Правительство прилагает усилия для развития гидроэнергетики и приняло стратегию, предусматривающую увеличение ее удельного веса почти вдвое. Эти меры уменьшат зависимость Украины от антрацитового угля», - подытожил Гройсман.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.