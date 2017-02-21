Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает передачу бывшему советнику главы Белого дома Майклу Флинну плана народного депутата Андрея Артеменко об аренде Крыма и отмене санкций против России. Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает УНИАН.

При этом он подтвердил, что бывший соратник Трампа с криминальным прошлым Феликс Сатер попросил его приехать на встречу в Нью-Йорк в прошлом месяце, и привез с собой Артеменко.

«Я признаю, что короткая встреча состоялась, но категорически возражаю насчет обсуждения этой темы (по предложению Артеменко об отмене санкции против РФ. – Ред.) или предоставления каких-либо документов в Белый дом и/или генералу Флинну, – сказал Коэн. – Я не видел генерала Флинна в то время как я был в Белом доме, и я не тратил ни двух, ни секунды на обсуждение этого».

«Я знаю Феликса (Сатера. – Ред.) в течение многих лет. Я получил телефонный звонок: «Эй, Майк, у тебя есть несколько минут? Могу ли я встретиться с тобой, попить кофе? Ты не возражаешь, если я возьму с собой друга? Разве я знал, что это будет парень, который хочет баллотироваться на пост президента Украины?».

Коэн заявил, что не имел никакой финансовой заинтересованности во встрече и не получил вознаграждение за присутствие на ней. Он добавил, что даже если и взял конверт с украинским мирным планом для Белого дома, «ну и что? Что-то не так с этим?».

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.