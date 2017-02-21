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Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, опубликовав фото выписки из уголовного производства.

«Артеменко, являясь народным депутатом, в январе 2017 года, пребывая за пределами Украины, предварительно вступив в сговор с руководством РФ, совершил государственную измену, а именно предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче в долгосрочную аренду территории АР Крым, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины является неотъемлемой частью государства, что может способствовать временной оккупации полуострова», - говорится в фабуле выписки.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.
ForUm

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