также в разделеПолитика
В РФ заявили, что Украина заблокировала заявление в СБ ООН по Чуркину 13
Рада лишила мандата николаевского губернатора 25
ВР сделала шаг к признанию майдановцев участниками боевых действий 7
Автор плана «об аренде Крыма» не собирается сдавать мандат 25
Савченко надумала отказаться от депутатской неприкосновенности 41
Рада пополнилась новым нардепом 36
Адвокат Трампа отрицает, что передавал «план Артеменко» в Белый дом 25
У Ляшко заговорили о новой коалиции в Раде 81
Матиос назвал дату передачи дела Януковича в суд 42
Ельченко прокомментировал смерть Чуркина 170
МИД: Из-за агрессии России на Донбассе уже погибли более 9,8 тысячи человек 28
АП об «аренде Крыма»: Территорией не торгуем, фейки не комментируем 45
Автору плана «об аренде Крыма» пообещали жесткий разговор в Раде 29
Умер постпред России в ООН Чуркин 354
ГПУ получила доступ к данным о телефонных разговорах Новинского 70
ЕС не будет пускать к себе с документами ОРДЛО 90
Лавров прокомментировал план по «аренде Крыма» 225
Радикальная партия исключила Артеменко из фракции 152

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил об исключении нардепа Андрея Артеменко из фракции Радикальной партии. Об этом сообщает 112 Украина.

«Радикальная партия Олега Ляшко на заседании 20 февраля приняла решение об исключении из состава фракции народного депутата Украины Андрея Артеменко», - сказал спикер в ходе пленарного заседания. 

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности Президента Петра Порошенко.

20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.

Лидер фракции Олег Ляшко потребовал от нардепа сдать мандат. Однако тот заявил, что не собирается слагать мандат и будет оставаться внефракционным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Ботинки зимние