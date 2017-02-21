Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил об исключении нардепа Андрея Артеменко из фракции Радикальной партии. Об этом сообщает 112 Украина.

«Радикальная партия Олега Ляшко на заседании 20 февраля приняла решение об исключении из состава фракции народного депутата Украины Андрея Артеменко», - сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности Президента Петра Порошенко.

20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.

Лидер фракции Олег Ляшко потребовал от нардепа сдать мандат. Однако тот заявил, что не собирается слагать мандат и будет оставаться внефракционным.