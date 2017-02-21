Спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине. Об этом на брифинге во вторник заявил председатель Службы безопасности Василий Грицак.

«Российские спецслужбы не прекратили попытку влиять на ситуацию внутри нашей страны, чтобы протестная активность не падала», - сказал он.

В частности, Грицак рассказал, что недавно СБУ удалось перехватить разговор так называемого представителя так называемого министерства иностранных дел «ДНР» Константина Долгова с «представителем российских спецслужб Александром Чулиндиным», сообщает Укринформ.

Председатель СБУ продемонстрировал аудиозапись и расшифровку этого разговора, в которой Чулиндин призвал «ДНРовца» повлиять на протесты в Украине 20-23 февраля во время памятных мероприятий.

В соответствии с обнародованной записью, представитель российских спецслужб призвал Долгова продвигать в Украине идею, что «Революция Достоинства продолжается» и подчеркивал, что «этот пузырь надо раздувать, раздувать и раздувать» и увеличивать численность людей на акциях.

Напомним, в центре Киева третий день под ряд проходят массовые акции.

19 февраля на улице Институтской и Европейской площади в Киеве произошли потасовки между сторонниками блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса и правоохранителями.