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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович возвращаться не собирается, а вводить войска в Украину не просил. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве.

«Я готов дать все показания следователям, но предложение приехать мне в Киев - что оно означает? Это какая-то, можно сказать, игра. Я им не доставил удовольствия меня захватить или убить в тот период времени, а сейчас это просто фарс», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Янукович также сообщил, что собрал уже три тома доказательств о своей невиновности.

«Я не просил вводить войска в Украину. Это не так. Власть пытается сейчас меня обвинить», - заявил он.

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

Как известно, 25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.
ForUm

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