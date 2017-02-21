Украинского олигарха Дмитрия Фирташа задержали в Вене во вторник, 21 февраля. Об этом сообщили в прокуратуре Вены.

Задержание произошло вскоре после того, как австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Представитель прокуратуры отметила, что технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В ноябре 2016 года Антикоррупционная прокуратура Испании объявила украинского олигарха в международный розыск.

Позже прокуратура Австрии получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию.

Как известно, Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

Суд Вены 30 апреля 2015 года отказал в экстрадиции Фирташа в США.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.