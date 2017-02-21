Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что помощники некоторых народных депутатов принимали участие в мероприятиях по дестабилизации ситуации в Украине, организованных Россией. Об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

Луценко отметил, что это не означает, что в таких акциях участвовал сам народный депутат.

«Я делаю все, чтобы территориальная целостность Украины была защищена. Пока установлены лишь фамилии тех, кто платил «московские деньги», и тех, кто их получал; о сознательном участии в этом действующих народных депутатов Украины ответ должно дать дальнейшее следствие», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Пока мы находимся на этапе, когда мы можем говорить о моральной ответственности (депутатов. – Ред.) за качество подобранных помощников», - заметил генпрокурор.

Как заявил Грицак, среди подозреваемых есть Юрий Житомирский, помощник нардепов Геннадия Кривошеи («Народный фронт»), Дениса Силантьева («Радикальная партия») и Татьяны Бахтеевой («Оппозиционный блок»).

Луценко также заявил, что Россия объявила наступление на украинскую государственность и пытается создать перед гражданами впечатление об Украине как «фейковом государстве», которое не может контролировать политическую жизнь.

«После того, как украинская армия состоялась, Москва объявила наступление на внутриполитическую украинскую государственность», - подчеркнул он.

«Я далек от того, чтобы обвинять всех, кто находится в оппозиции, в сотрудничестве с Москвой, я категорически это отвергаю. В Украине как в цивилизованной стране должна быть оппозиция, и наша задача, всей правоохранительной системы, защитить ее законные интересы», - сказал Луценко.

«Нами четко осознано, что Россия поставила задачу создать перед украинскими гражданами впечатление «фейкового государства», не состоявшегося государства, которое не может контролировать политическую жизнь», - отметил генпрокурор.

«Все круглые столы, проплаченные из Москвы, которые призывают к федеральной Украине, свободным экономическим зонам, к уничтожению вертикальных структур Украины, хотят показать, что Украина недееспособна в нынешней форме. Правоохранительная система делала и будет делать все, чтобы доказать обратное: Украина - унитарное государство, которое будет защищать свою территориальную целостность», - заверил Луценко.

Напомним, ранее Грицак заявил, что СБУ разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.