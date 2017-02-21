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Верховная Рада закрепила земельный участок в центре Киева за Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни – Музеем Революции Достоинства.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта № 6068 «О внесении изменений в Закон Украины «Об урегулировании градостроительной деятельности» относительно мер обеспечения чествования подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни за основу и в целом проголосовали 276 народных депутатов.

«Указанный законопроект направлен на обеспечение возможности функционирования и реализации миссии Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, которая, среди прочего, заключается в сохранении, презентации и распространении в Украине и мире истории борьбы украинцев за национальную и личную свободу, права и достоинство», - отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Также проектом закона предлагается установить, что положение части третьей и четвертой статьи 24 закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» не распространяется на предоставление в центральной части города Киева в установленном порядке земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции достоинства для строительства с целью чествования подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Напомним, 9 февраля Киевский городской совет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства.
Мария Пастернак, ForUm

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