Сотрудники Военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника ВМС, который пытался доставить в Киев 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД для применения 22 февраля на Майдане. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Благодаря филигранной работе военной контрразведке СБУ только что следователи военной прокуратуры южного региона оформили задержание военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, дислоцированной в Одессе», – отметил он.

По словам Матиоса, контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой «Одесской народной республики» 12 автоматов АК и винтовку СВД. «Закупленное оружие «патриот» (??) собирался, согласно допросу «по горячим следам», везти сегодня ночью на Киев для применения завтра на Майдане», – подчеркнул он.

«Люди, поверьте сегодняшнему брифингу главы СБУ и генпрокурора! Беда безумия и служение агрессору «пятой колонны» на лицо. Будьте бдительны», – заявил Матиос.

Напомним, ранее председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине.