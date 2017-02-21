Енакиевский металлургический завод и объединение «Краснодонуголь» останавливают производство из-за блокады железнодорожного сообщения между подконтрольной и временно неподконтрольной территорией Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Метинвеста».

«С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным», - говорится в сообщении.

На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения «Краснодонуголь».

Отмечается, что Енакиевский металлургический завод и «Краснодонуголь» зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.