Возле здания Верховной Рады проходит митинг сторонников торговой блокады на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент ForUm’а

Митингующие собрались на площади Конституции. На установленном ограждении они развесили плакаты со своими требованиями. В частности, с такими надписями: «Хватит менять уголь на гробы», «Нет торговле с оккупантами» и др.

Также у стен ВРУ установлена сцена. Оттуда, в том числе, выступают народные депутаты, поддерживающие блокаду.

Здание парламента усиленно охраняется представителями силовых ведомств.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.