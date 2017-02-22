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Соблюдение режима прекращения огня на Донбассе выглядит недостаточно хорошо и согласования вопроса об отводе тяжелого вооружения еще продолжаются.

Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберт Заньер заявил агентству Reuters.

По его словам, ситуация остается «запутанной» и есть потенциальный риск ее перехода в горячую стадию.

«Есть ощущение, что активность продолжается. У меня нет самой последней информации, но это все не выглядит достаточно хорошо», - сказал Заньер, передает 112 Украина.

«То, что мы видим на множестве участков – это продолжающаяся «динамичная активность» (kinetic activity) так мы это называем, которая сопровождается, как правило, применением стрелкового оружия. Однако в некоторых случаях фиксируются взрывы, что свидетельствует о том, что в зоне конфликта также применяются гранатометы и другие более тяжелые виды вооружения, что является нарушением режима тишины», - заявил генсек ОБСЕ.

В сообщении говорится, что «поддерживаемые Россией сепаратисты и украинские Вооруженные силы договорились о соблюдении нового режима тишины с понедельника, 20 февраля».  

По словам Заньера, глава украинского МИД Павел Климкин подтвердил передачу инструкций ОБСЕ о проведении отвода тяжелых вооружений от линии разграничения. Однако нет подтверждения, что инструкции приняты стороной НВФ.

 
ForUm

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