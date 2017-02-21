Президент Петр Порошенко считает, что признание Россией так называемых паспортов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» нуждается в усилении санкций.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

«Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», - сказал Президент.

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий до усиления санкций», - отметил Порошенко.

Стилианидес, который только что вернулся из прифронтового Майорска, подчеркнул, что Европейский Союз продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.