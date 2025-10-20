Дерматолог розповіла, як зберегти молодість шкіри та чи працюють колагенові добавки

Від порошків до таблеток, колагенові добавки обіцяють молоду шкіру та міцне волосся. Але чи справді ці популярні продукти забезпечують бажаний ефект? Доктор Шілпі Кхетарпал, дерматолог клініки Клівленда, пропонує деякі поради.

Сумнівна ефективність та висока ціна

Доктор Кхетарпал зазначає, що колаген – це білок, який наш організм природно виробляє для підтримки пружності та міцності шкіри. Однак, починаючи з середини 20-х років, його виробництво щороку зменшується.

Щодо добавок, дерматолог висловлює обережність. «Багато колагенових добавок дорогі, вони містять добавки, і їх виробництво не регулюється. З огляду на це, я зазвичай раджу пацієнтам економити гроші на цих добавках – краще захистити те, що у вас є», – пояснила доктор Кхетарпал.

Перевірені інгредієнти та захист

Оскільки дані про ефективність колагенових добавок обмежені, доктор Кхетарпал рекомендує зосередитися на перевірених інгредієнтах, які стимулюють вироблення колагену, таких як вітамін С та ретиноїди.

Крім того, вона наголошує на важливості захисту шкіри та здорового способу життя:

Захист від сонця: «Навіть якщо ви не проводите багато часу на вулиці, використання антиоксидантів, таких як вітамін С та Е, разом із сонцезахисним кремом широкого спектру дії щоранку, може захистити вашу шкіру від впливу факторів навколишнього середовища, які руйнують колаген», — сказала доктор Кхетарпал.

Спосіб життя: Такі фактори, як куріння та надмірне вживання алкоголю, можуть знизити природне вироблення колагену.

Насамкінець, доктор Кхетарпал наголошує на важливості консультації з фахівцем: важливо звернутися до дерматолога, якщо у вас є будь-які занепокоєння щодо вашої шкіри.

