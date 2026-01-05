Топ-10 найнадійніших автомобілів за всю історію — рейтинг

Експерти автомобільного видання TopSpeed склали рейтинг найвитриваліших та найменш проблемних авто за всю історію автопрому. Лідером рейтингу став седан Toyota Camry 2015 року, який набрав 90 балів зі 100, демонструючи виняткову надійність. На другому місці — Lexus ES 2015 року з 89 балами, а третє місце посіла Toyota Corolla 2007 року з 88 балами, підтвердивши репутацію однієї з найнадійніших моделей у своєму класі.

До десятки найнадійніших авто також увійшли:

Honda Accord 2007 року

Toyota RAV4 2018 року

Mazda MX-5 Miata 2019 року

Lexus GX 2021 року

Toyota Prius 2022 року (гібрид)

Mazda CX-9

За даними видання, ці автомобілі відзначаються високою довговічністю та мінімальною кількістю серйозних технічних проблем.

