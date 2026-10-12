Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ Росії, не гарантуючи припинення російських атак

Журналіст Віталій Портников вважає, що оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» може передбачати передусім припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, тоді як зупинка атак на енергетичну інфраструктуру України залежатиме від згоди Москви. На його думку, така схема може бути вигідною Росії, оскільки обмежуватиме українські удари по російській нафтовій галузі.

Про це Портников написав у своєму блозі на «Еспресо».

Журналіст зазначив, що наразі під «енергетичним перемир’ям» Трампа, імовірно, мається на увазі взаємна відмова України та Росії атакувати підприємства нафтопереробної галузі. Водночас він зауважив, що Україна не має власних нафтопереробних підприємств, які можна було б порівняти з російськими об’єктами.

За версією Портникова, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може стати наступним етапом домовленостей, якщо на нього погодиться Росія. Однак навіть за відсутності такої згоди Трамп, на думку журналіста, може наполягати на тому, щоб Україна припинила атаки на російські НПЗ.

Портников припускає, що американський президент може використовувати загрозу припинення військової допомоги Україні, аби домогтися від Києва відмови від таких ударів.

Журналіст також висловив припущення, що відповідна схема могла виникнути за ініціативою російського лідера Володимира Путіна під час його останньої телефонної розмови з Трампом. Водночас він не навів доказів на підтвердження цієї версії.

Окремо Портников пов’язав із цією можливою стратегією заклики Трампа до відставки президента України Володимира Зеленського. На думку журналіста, такі заяви можуть бути способом тиску на українське керівництво, щоб змусити його припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Він також припустив, що Кремль підтримав ці заклики через їхню потенційну вигоду для Москви.

Портников заявив, що справжні мотиви можливих домовленостей можуть стати відомими лише після розслідувань у Конгресі США або завершення президентського терміну Трампа. Він висловив підозру, що ці мотиви можуть мати кримінальний характер, однак не навів фактів, які б підтверджували таке припущення.