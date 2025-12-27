Британський рок-гурт Queen презентували різдвяну пісню 1974 року, яку ще ніхто не чув

Queen випустили різдвяну пісню "Not For Sale (Polar Bear)", яку ніколи не оприлюднювали раніше, повідомляє NME.

Трек був записаний у 1974 році під час сесій другого студійного альбому групи "Queen II", але не потрапив до фінальної версії. В межах підготовки до перевидання альбому у 2026 році, пісня вперше доступна слухачам саме до Різдва.

Гітарист Браян Мей, який написав пісню для свого попереднього гурту Smile, вперше представив її на радіостанції Planet Rock 22 грудня. Мей зазначив, що ця версія існувала давно, але до цього моменту її ніхто не чув:

"Це робота в процесі і вона з’явиться на перевиданому альбомі 'Queen II', який вийде наступного року – але я вирішив показати її в моєму Planet Rock спеціалі, бо мені цікаво дізнатися, що думають слухачі. Сподіваюся, у всіх буде чудове Різдво та гарний Новий рік!"

Трек повільний, у ньому Мей і Фредді Мерк’юрі чергують соло-вокал, створюючи особливу атмосферу.

Раніше цього місяця Мей подарував Тоні Айоммі з Black Sabbath лівосторонню репліку своєї класичної гітари Red Special. Оригінал був зібраний Меєм та його батьком Гарольдом на початку 1960-х з мадагаскарського дерева та дубової грифової дошки з перламутровими кнопками і став основною гітарою Мея на сцені протягом 70-х та 80-х років.

Дружина Мея, Анита Добсон, натякнула, що, незважаючи на роботу Queen над новою музикою з Адамом Ламбертом, повноцінних турів очікувати не варто.

"Вони будуть робити невеликі виступи, але великих турів не планують", – сказала вона.

Мей минулого року переніс невеликий інсульт, який стався раптово. Він розповів, що через це втратив контроль над однією рукою, описавши стан як "трохи лячно".