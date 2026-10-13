Екссуддя з Черкащини погрожував підряднику та його родині через оборонне замовлення

Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, який нині працює адвокатом, на вимаганні грошей у підрядника будівництва оборонного об’єкта. За даними слідства, він погрожував фізичною розправою над підприємцем та його родиною, а також намагався перешкодити будівництву транзитної стоянки для бойової техніки українських військових.

Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, адвокат вимагав у власника підприємства 10% від загальної суми, передбаченої договором на будівництво оборонного об’єкта. У разі відмови платити він погрожував використати особисті зв’язки для фізичної розправи над підрядником і його родиною.

У спецслужбі зазначили, що завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти зриву стратегічного замовлення Міністерства оборони України.

За даними СБУ, до 2016 року чоловік працював суддею Уманського міськрайонного суду. Раніше він також фігурував у кримінальних провадженнях щодо отримання хабарів за ухвалення судових рішень.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.