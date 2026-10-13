РФ атакувала два судна біля берегів Болгарії

Два торгові судна зазнали атак під час окремих інцидентів у Чорному морі вночі.

Мальтійське вантажне судно CHELSEA 3 зазнало атаки трьома повітряними дронами приблизно за 18 морських миль на схід від міста Бяла. Вони влучили в палубу та борт. Усі 15 членів екіпажу були евакуйовані та доставлені до Варни. За попередніми даними, п’ять моряків отримали медичну допомогу через легкі поранення, повідомляє BGNES.

Судно CHELSEA 3 плаває під мальтійським прапором, зареєстроване в Одесі та, згідно з наданою інформацією, є власністю України.

Інше судно затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеця. Наразі повідомляється про одного врятованого члена екіпажу.

Прем’єр-міністр Румен Радев оголосив, що запросить російську посолку Елеонору Митрофанову на бесіду та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте.

"Абсолютно неприпустима чергова атака на торгові судна в безпосередній близькості від болгарських територіальних вод", – заявив Радев.

Болгарія вимагатиме пояснень від російської посолки Митрофанової. Він уточнив, що на цей момент немає категоричних доказів щодо походження дронів, які б дозволили покласти відповідальність за атаки на конкретну державу. Але, за його словами, логіка того, що відбувається, вказує на те, що результат цих атак є вигідним для Російської Федерації.

Радев зазначив, що постійні представники Болгарії в НАТО та Європейському Союзі поінформовані про ці інциденти.

Фото: usm.media.