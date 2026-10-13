Археологи виявили нові сліди поклоніння Діонісу в 2300-річному замку (Фото)

Археологи, які проводять дослідження у 2300-річному замку Курул на півночі Туреччини, виявили нові ділянки, пов'язані з поклонінням Діонісу — давньогрецькому богові вина, родючості та свят. Останні знахідки доповнюють колекцію релігійних статуй і церемоніальних предметів, знайдених у цьому регіоні, який колись перебував під контролем Понтійського царства.

Дослідження у замку Курул, розташованому в провінції Орду, тривають із 2010 року під керівництвом професора Сулеймана Юджеля Шенюрта з Університету Хаджи Байрам Велі в Анкарі. Про нові відкриття сезону 2026 року офіційно повідомив столичний муніципалітет Орду.

Сліди культу Діоніса та давні ритуали

Замок Курул розташований на скелястому пагорбі в районі Баяди, приблизно за 13 кілометрів від центра Орду. Попри стратегічне військово-оборонне значення фортеці, відкриття останніх 16 років свідчать, що релігійне життя відігравало ключову роль у її мешканців.

За словами професора Шенюрта, цьогорічний сезон дозволив дослідникам вийти на більш спеціалізовані зони, призначені для культових обрядів. Науковці сподіваються, що це допоможе точно встановити місця проведення церемоній та організацію сакрального простору в межах комплексу.

Зв’язок із Діонісом є особливим для замку Курул: вважається, що фортецю заснував понтійський цар Мітрідат VI Євпатор, який ототожнював себе з цим божеством і навіть узяв ім'я Діоніс.

Раніше під час розкопок на цій території вже знаходили:

Теракотові фігурки Діоніса в дитинстві;

Зображення козлоногого бога Пана, який часто супроводжував Діоніса;

Скульптурну голову Діоніса з рогами біля входу на північну терасу;

Особливі композитні посудини у формі тварин (зокрема козла), які використовувалися в ритуалах.

Охорониця фортеці та нові деталі

Найвідомішим відкриттям Курула залишається мармурова статуя богині-матері Кібели, виявлена у 2016 році. Скульптура заввишки 110 см і вагою близько 200 кг була знайдена у своєму первісному положенні біля головного входу. Вона збереглася завдяки дерев'яній конструкції, яка колись обвалилася над нею і захищала витвір мистецтва понад два тисячоліття.

Згодом археологи знайшли менші фігурки Кібели, а також предмети, присвячені Аполлону та Гермесу, що свідчить про багаторазовий пантеон божеств, яким вшановували місцеві жителі.

Спадщина Понтійського царства

Історія замку тісно пов'язана з Мітрідатом VI (правив у 120–63 рр. до н. е.), який був одним із наймогутніших суперників Стародавнього Риму та провів серію жорстоких Мітрідатових воєн.

Знайдені на місці артефакти — бронзові ключі, кераміка, олійні лампи, прикраси, монети, наконечники стріл та списів, а також кам'яні снаряди — підтверджують, що замок Курул поєднував у собі функції військового форпосту, адміністративного центру та великого релігійного святилища.

Як зазначив мер Орду Мехмет Хільмі Гюлер під час візиту на об'єкт, наразі завершено лише близько 40% розкопок. Курул став першим масштабним науковим археологічним об'єктом у східному Причорномор'ї та продовжує відкривати важливі сторінки історії стародавнього світу.