ЄС хоче використати активи РФ для фінансування України

Міністри закордонних справ країн ЄС повернулися до обговорення заморожених російських активів як джерела покриття дефіциту фінансування України у 2027 році.

Багато міністрів назвали заморожені активи вирішенням проблеми з фінансуванням, повідомляє "Укрінформ".

"Через дефіцит фінансування на Україну чекають важкі часи. Оскільки ми не бачимо жодних ознак того, що Росія зараз розглядає будь-який мир, нам потрібно допомогти Україні вижити", - заявила глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас.

Каллас назвала найбільш логічним підхід, за якого Росія відшкодовуватиме завдані нею збитки. Саме тому, підкреслила вона, заморожені активи знову стали предметом переговорів.

Обговорення триватиме, оскільки йдеться про розподіл ризиків між країнами ЄС. Голова дипломатичного відомства закликала зберегти цей варіант серед інструментів покриття фінансового дефіциту України.

Фото: 24 канал.