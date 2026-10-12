Міністри ЄС розкритикували рішення Трампа послабити санкції проти російського дизелю

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розкритикували рішення адміністрації президента США Дональда Трампа послабити санкції щодо російського дизельного пального. Вони закликали Вашингтон не послаблювати, а посилювати тиск на Москву. Водночас деякі європейські посадовці нагадали, що сам ЄС нещодавно виключив двох російських олігархів із санкційних списків.

Про це міністри заявили 12 жовтня перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє «Радіо Свобода».

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала Євросоюз критично оцінити власну санкційну політику, перш ніж критикувати рішення США. Вона нагадала, що ЄС виключив із санкційних списків двох великих російських олігархів, яких назвала одними з найбільших прихильників режиму Володимира Путіна.

«Тож перш ніж критикувати інших, нам, очевидно, варто подивитися в дзеркало», — заявила Браже.

Водночас вона наголосила, що позиція Латвії залишається незмінною: санкції, посилення тиску на Росію, підтримка України та міжнародна ізоляція Москви є шляхом до завершення війни.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також розкритикував домовленість Вашингтона з Москвою щодо російського дизельного пального.

«Ця угода не сприяє ані зниженню цін на нафтопродукти, ані єдності трансатлантичної спільноти в питанні тиску на Росію. І це не європейський шлях», — заявив він.

Будріс переконаний, що Європа має продовжувати посилювати санкції, адже саме зростання тиску може змусити Росію змінити свою поведінку.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засумнівався, що домовленість щодо російського дизельного пального суттєво вплине на ринкові ціни. На його думку, рішення американської адміністрації значною мірою пов’язане з внутрішньополітичною ситуацією у США напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

Державний міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Німеччини Ґюнтер Кріхбаум наголосив, що доходи Росії від продажу енергоносіїв допомагають їй виробляти та застосовувати зброю проти України.

«Кожне євро, кожен долар, який надходить у скарбницю Путіна, у скарбницю Росії завдяки закупівлям енергоносіїв, буде використаний Росією для виробництва та застосування нової зброї проти України», — заявив Кріхбаум, додавши, що Німеччина не підтримує такий підхід.

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті назвала рішення адміністрації Трампа тривожним. Водночас вона наголосила на необхідності зберігати діалог із Вашингтоном, оскільки без підтримки США досягти прогресу в цьому питанні буде неможливо.

За словами Макенті, Європа має продовжувати тиснути на Росію, зберігаючи водночас усі доступні канали комунікації зі Сполученими Штатами.

9 жовтня Трамп після розмови з російським лідером Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції, пов’язані з продажем, постачанням, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, до 7 квітня 2027 року.

Україна розкритикувала домовленість, назвавши її проявом слабкості США та подарунком Путіну. У Євросоюзі також заявили, що зараз не час послаблювати тиск на Росію.

Розмова Трампа та Путіна відбулася на тлі переговорів українських, американських і європейських посадовців у Маямі щодо припинення російської війни проти України. Переговори завершилися достроково.