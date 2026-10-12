«Аналогівнемає» знову схибив: РФ таємно переробляє «Кинджали» через проблеми з влучанням

У Російській Федерації триває розробка нової модифікації аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал», яку оснастять осколково-фугасною бойовою частиною.

За інформацією ГУР МО, оновлена ракета матиме одноступеневу конструкцію, твердопаливний двигун та інтегровану бойову частину. При цьому близько 90% її компонентів повністю уніфіковані з балістичною ракетою 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

Експерти зазначають, що така модифікація може бути напряму пов’язана з сильної залежністю комплексу від систем наведення та проблемами з точністю влучання ракет цього типу під час реального бойового застосування.

Основні технічні особливості нової модифікації: