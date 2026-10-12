Гроші на межі: Марченко назвав суму, яку Україна не отримала від союзників

Через невиконання міжнародних зобов’язань Україна недоотримала $29,5 млрд. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами очільника Мінфіну, ця сума ще буде скоригована з урахуванням останніх траншів. Водночас обсяг коштів, які країна розраховує отримати до кінця поточного року, залишається надзвичайно великим і є критично важливим питанням для виживання держави.

Сергій Марченко наголосив, що наразі ситуація з бюджетом залишається контрольованою, однак Україна не має можливості безпосередньо впливати на швидкість виконання зобов’язань з боку міжнародних партнерів.