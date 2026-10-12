В Україні хочуть суттєво розширити перелік підстав для скасування відстрочок від мобілізації

Офіс Військового омбудсмена підготував законопроєкт, який передбачає суттєве посилення правил отримання та збереження відстрочки від призову. Про це повідомила екс омбудсмен Людмила Денісова.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ініціатива містить низку жорстких обмежень щодо ключових категорій громадян:

Батьки дітей з інвалідністю: можуть втратити право на відстрочку, якщо в сім'ї виховується лише одна дитина і присутні обоє батьків. Виняток пропонують зробити лише для родин, які виховують двох і більше дітей.

Подружжя осіб з інвалідністю I–II груп: наявність інвалідності в чоловіка чи дружини більше не буде автоматичною підставою для відстрочки — необхідно буде офіційно підтверджувати факт здійснення постійного догляду.

Догляд за батьками з інвалідністю I–II груп: військовозобов'язані також будуть зобов'язані доводити факт систематичного та постійного піклування.

Батьки тяжкохворих дітей: для цієї категорії умовний доступ до відстрочки також планують суттєво ускладнити.

Догляд за хворими родичами: у наданні відстрочки можуть відмовити, якщо в родині є інші працездатні особи, здатні забезпечити необхідний догляд.

Родичі другого та третього ступенів споріднення: право на відстрочку для них планується мінімізувати, а для третього ступеня споріднення — повністю вилучити як окрему підставу.