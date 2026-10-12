Археологи знайшли унікальне ранньосередньовічне поховання у човні

У селищі Ходлік, що в Люблінському воєводстві на сході Польщі, науковці натрапили на надзвичайно рідкісну археологічну знахідку — ранньосередньовічне поховання у човні. Подібні ритуальні обряди притаманні переважно давній Скандинавії та Прибалтиці, тоді як серед слов'янських громад вони трапляються вкрай рідко. Це перший подібний екземпляр, виявлений так далеко вглиб континенту в історичному регіоні Малопольща.

Дослідження проводила команда науковців з Інституту археології та етнології Польської академії наук (IAE PAN). Залишки човна розміщувалися між двома іншими могилами — курганом та спорудою, що формою нагадує будинок.

Сліди кремації та дорогоцінні артефакти

Сам човен має ширину 1,2 метра у найширшому місці та формою відповідає викопаному каное. Оскільки дерев’яні елементи з часом повністю розклалися, від конструкції залишилася лише темна пляма в ґрунті. Всередині виявили кремовані останки.

Першим сигналом про унікальність пам'ятки стала добре збережена срібна прикраса на поверхні — ранньосередньовічне скроневе кільце, оздоблене порожнистими намистинами та технікою грануляції (паянням крихітних металевих кульок).

Під час подальших розкопок археологи знайшли:

Понад десяток фрагментів срібних ювелірних виробів (деякі з них розплавилися від вогню);

Фрагменти керамічного посуду;

Деревне вугілля, а також спалені людські та тваринні кістки.

Серед останніх особливу увагу науковців привернув зуб коня. Хоча для слов'янських поховальних традицій це нестандартна деталь, у Ходліку раніше вже знаходили кілька кремаційних могил із рештками коней.

Значення Ходліка для історії регіону

Ходлік є однією з ключових археологічних пам'яток Люблінщини. У VIII–X століттях тут існувало слов'янське поселення, зосереджене навколо укріпленої фортеці. Фахівці IAE PAN досліджують цю місцевість уже 12 років. За цей час вдалося знайти кургани, місця кремації, зброю (наконечники стріл і списів), оборонний вал та кераміку. Цьогорічні роботи також дозволили виявити сліди поселення за межами самої фортеці.

Лабораторні дослідження та 3D-реконструкція

Щоб детально вивчити об'єкт, археологи повністю вилучили осади, каміння та уламки з місця поховання. Дослідники плануватимуть лабораторні аналізи:

Аналіз рослинних залишків та вугілля допоможе встановити деталі ритуалу кремації;

Аналіз стабільних ізотопів вцілілих людських зубів дозволить дізнатися про географічне походження та стан здоров'я померлого;

Радіовуглецеве датування дасть змогу точно встановити вік поховання.

Наразі команда створює та об'єднує цифрову документацію кожного шару й артефакту для побудови комплексної 3D-реконструкції цієї унікальної могили.