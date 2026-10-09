В Австрії поранили українського журналіста

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що журналістів «Української правди» Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка затримали за підозрою у шпигунстві. Ткача вже відпустили, тоді як оператор Бондаренко досі перебуває під вартою.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на австрійське видання Kleine Zeitung.

За інформацією видання, Карнер під час пресконференції заявив, що українського журналіста та оператора затримали в четвер. Журналіста згодом відпустили, а оператор залишається під вартою.

Ткача звільнили о 4:00 ранку в п'ятницю після 12 годин перебування під вартою. Бондаренко, якого затримали разом із журналістом, дістав травми під час затримання та перебував у лікарні. Його допит розпочався лише вночі.

Речниця посольства України у Відні заявила, що українська сторона очікує від австрійських органів влади оперативних офіційних роз'яснень щодо обставин і правових підстав затримання Бондаренка.

Водночас речниця прокуратури Відня Ніна Буссек повідомила, що під час інших розслідувань виникла підозра у шпигунстві щодо ще двох осіб, однак вона не підтвердилася.

На початку тижня в Австрії затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві. За словами Буссек, одного з них уже звільнили, а допит другого ще триває. Проте й у цьому випадку наразі немає підтверджень підозри у вчиненні злочину.

Як повідомлялося 8 жовтня, керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Журналіст разом із Бондаренком шукав колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який перебуває за кордоном.

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо обставин затримання. Згодом український консул отримав доступ до Ткача та поспілкувався з ним.

Уранці Міністерство закордонних справ України повідомило, що журналіста відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва також підтвердила звільнення Ткача, однак зазначила, що редакція поки не може з ним зв'язатися. За її словами, оператор Бондаренко дістав поранення під час затримання.