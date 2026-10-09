На Київщині рашисти атакували склади: під завалами перебувають люди

У п'ятницю РФ атакувала складські приміщення у Бучанському районі.

"Постраждали троє людей. Одну постраждалу госпіталізували, ще двом надали медичну допомогу на місці. Рятувальники шукають жінку, яка, попередньо, може перебувати під завалами. Зв'язок із нею відсутній", - повідомляє МВС України.

Психологи ДСНС надавали допомогу родичам постраждалих та працівникам підприємства.

Пожежа, що виникла внаслідок атаки, локалізована. Ліквідація наслідків продовжується.

Фото: МВС України.