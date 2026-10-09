Віткофф і Кушнер обговорили з Трампом мир в Україні

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер напередодні зустрічі з українськими перемовниками та європейцями обговорили з Дональдом Трампом останні напрацювання у зусиллях з досягнення миру в Україні.

Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб представити останню пропозицію США та отримати його коментарі напередодні переговорів у Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні, повідомляє Axios.

На зустрічі також були присутні міністр фінансів Скотт Бессент та заступник радника з питань національної безпеки Майк Нідхем.

Однією з ідей є часткове перемир’я, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру та перевезення зерна. Хоча Україна заявила, що готова зробити цей крок, Росія не виявляє особливої готовності.

"Усі нервують через зиму. Якщо війна не припиниться, це буде важка зима. Тому США намагаються виступати посередником між сторонами з метою створення єдиної пропозиції", – зазначило джерело у США.

Сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту.

Фото: Ednews.net.