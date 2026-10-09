Посланці Трампа поїдуть до Путіна з новими ідеями для миру

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву.

Візит може відбутися після зустрічей в п’ятницю в Маямі з українськими переговірниками та європейськими посадовцями, на яких мають представити нові ідеї та пропозиції щодо виходу з глухого кута у російсько-українській війні, повідомляє Axios.

Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву наприкінці цього місяця для проведення подальших переговорів з Путіним.

Президент США Дональд Трамп сподівається досягти дипломатичного прориву в переговорах до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада, а також до настання зими.

Віткофф і Кушнер відвідали Москву та Київ на початку вересня. Відтоді вони працюють із росіянами та українцями над оновленою мирною ініціативою.