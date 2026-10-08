Я звісно дуже вибачаюсь, що спорчу ейфорію, - Роман Донік

Я і сам не дуже люблю деяких поважних панів з генштабу, але коли з усіх прасок несеться про "зачистку" генштабу, та старших офіцерів, то одне питання до типу медійщиків - ви там їбонулися зовсім?

Зачищають ворога, ворожі позиції. Чистки були в 37.

В генштабі вистачає мудачья, але й переважна більшість вдалих рішень з 22 року це теж генштаб.

Якась дика діч твориться, якась війна на знищення. Коли зачистять всіх незручних, нелояльних до нового керівництва і інакомислячих, але фахових, з ким війну воювати будете коли буде чергова зміна головнокомандувача?

Трошки хуйовий тон задається. Зовсім комунячий. Таке вже було.

І ще момент - коли з перших місяців з усіх шпарин, хуячить по площадям джинса, без конкретних результатів, це дуже насторожує і тривожить. Бо поки що нема чого аналізувати, крім призначень "своїх" людей на посади. І теж інколи дуже дивних.

Але влаштовувати "травлю" тих, кого вчора називали героями і "носили на руках" слави, це дуже хуйова історія.

Нема в нас нескінченної кількості офіцерів з потрібним досвідом і освітою. Нема. Не завезуть.

На поталу цивільної публіки влаштовувати шоу, це дуже не правильно.

Наслідки дуже погані.

PS. Щось ГУДіП, де ключові посади займають люди, ні дня ні служивши на бойових посадах, ніхто не зачищає. Всіх влаштовує гнучкість хребта? Так ці люди з 14-22 незмінно відповідальні за відсутність підготовки. І всіх влаштовують?

Нікому вибірковістю не смердить?