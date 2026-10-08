США пропонують залучити інвестора для відновлення «Північних потоків»

Російські та американські високопосадовці, зокрема спецпредставник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

У переговорах щодо відновлення роботи газопроводів брали участь Кирило Дмитрієв, близький радник Путіна, та Джаред Кушнер, повідомляє Reuters.

Кушнер, який залучений до переговорного процесу між Україною та Росією, вважає ведення бізнесу ключовим фактором для відновлення миру. На його думку, така угода дозволила б американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після закінчення війни.

Дмитрієв і Кушнер зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. Хоча залишається незрозумілим, наскільки детально вони обговорювали проєкт "Північний потік" під час цих зустрічей, ця тема залишається на порядку денному, повідомили Reuters двоє джерел.

"Будь-які угоди Росія повинна узгоджувати з DFC (Американською корпорацією фінансування міжнародного розвитку) та Міністерством фінансів, і вони мають приносити користь американським платникам податків та компаніям. Останнім часом обговорень щодо "Північного потоку" не було", – заявив представник Білого дому.

Дмитрієв, який виступав за відновлення поставок російського газу до Німеччини, минулого місяця зустрівся з представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США для обговорення потенційних американсько-російських енергетичних ініціатив.

Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні поставок російського газу до Німеччини, яка є найбільшим споживачем енергії в Європі.



Один з американських посадовців зазначив, що, з огляду на наявні перешкоди, укладення угоди в середньостроковій перспективі малоймовірне. Газопроводи "Північний потік" перебувають під санкціями США та ЄС, що робить будь-яке відновлення поставок незаконним.



Президент США Дональд Трамп міг би скасувати або пом’якшити американські санкції, але якщо демократи здобудуть контроль над Конгресом на проміжних виборах наступного місяця, це стане складніше.



Німеччина та інші європейські країни рішуче протистоятимуть відновленню роботи "Північного потоку".



Речниця німецького Міністерства економіки та енергетики зазначила, що "Північний потік" і російський газ перебувають під санкціями в Європі, і що Берлін знайшов альтернативи. Вона додала, що будь-яке відновлення роботи газопроводів вимагає схвалення федерального уряду, а цього там не бажають.



До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Німеччина закуповувала понад половину свого газу з Росії через два газопроводи "Північний потік". Вони були законсервовані після того, як Москва обмежила постачання до Європи, а у вересні 2022 року були підірвані в результаті серії підводних вибухів.



Кушнер і Дмитрієв на переговорах обговорювали продаж низки підприємств – від нафтопереробних заводів до автозаправних станцій у Європі та в інших регіонах, що належать російській енергетичній компанії "Лукойл". Згідно з цим планом, консорціум, до складу якого входять федеральне інвестиційне агентство DFC та інвестори з Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів, придбають ці активи, а американська влада скасує санкції

Фото: neurope.eu.