Трампа закликають пришвидшити санкції проти РФ

Майже через місяць після того, як президент США Дональд Трамп підписав законопроект про масштабні санкції проти Росії, двопартійне керівництво Сенату закликає адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну проти України.

У листі до міністра фінансів Скотта Бессента і державного секретаря Марко Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для США має бути боротьба з "тіньовим флотом" танкерів, які Москва використовує для транспортування нафти й обходу американських санкцій. Вони також наполягали на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитися руйнівною через бомбардування в режимі реального часу цієї зими, повідомляє Associated Press.

"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – написали сенатор Джин Шахін від Нью-Гемпшира, головний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республіканець Роджер Вікер від Міссісіпі, голова Комітету Сенату з питань збройних сил.

Основна частина положень закону набуває чинності 18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду адміністрацією. Адміністрація Трампа здебільшого мовчала після ухвалення законопроєкту.

За місяць, що минув, імпульс, схоже, зупинився без публічних кроків адміністрації щодо впровадження закону.

Завдяки двопартійній підтримці Шахін і Вікер у своєму листі, надісланому пізно у вівторок, закликають адміністрацію вжити низку конкретних заходів для запровадження режиму санкцій. Багато з цих заходів відповідають цілям, на яких наполягає Україна.

Сенатори, які відіграли ключову роль у прийнятті законопроєкту, заявили, що для США найважливіше зосередитися на кількох сотнях нелегальних танкерів, які здатні безкарно транспортувати російську нафту і тим самим забезпечувати Кремлю фінансову підтримку.

Вони наголосили, що адміністрація повинна паралізувати глобальні фінансові мережі, які дозволяють Росії обходити наші санкції.

Кремль продовжує переміщувати мільярди доларів через мережі, які захищають його від контролю. Вони закликали адміністрацію зосередитися, зокрема, на закордонних відділеннях банків, зокрема в Шанхаї, та на зростаючій мережі киргизьких фінансових установ, які, за їхніми словами, слугують кліринговими центрами для капіталу, що підпадає під санкції.

"Іноземні банки потрібно змусити зробити вибір, – написали сенатори. – Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше".

Сенатори заявили, що адміністрація Трампа повинна докласти зусиль, щоб протидіяти мілітаризації космосу Росією за допомогою її нової системи на низькій навколоземній орбіті. Україна попередила, що така супутникова система може стати смертельною загрозою цієї зими, оскільки Росія готується до атак.

Закон про санкції забороняє будь-які нові американські інвестиції в Росію та операції із суверенним боргом. Вони наголосили, що Міністерство фінансів США обов'язково має опублікувати чіткі регуляторні вказівки у жовтні, щоб забезпечити повне припинення американськими фінансовими установами цих потоків капіталу.

США повинні зупинити постачання технологій подвійного призначення та електроніки для проведення Росією бойових операцій на передовій, а також використовувати наявні санкційні інструменти для застосування санкцій до суб'єктів, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс.

Фото: 5 канал.