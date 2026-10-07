Кличко просить суд допомогти повернути майно померлої Гейден Панеттьєрі

Український боксер Володимир Кличко звернувся до суду через можливий продаж майна своєї колишньої нареченої, американської акторки Гейден Панеттьєрі, яка померла у серпні 2026 року. Він стверджує, що деякі її речі, зокрема ювелірні вироби, могли продати до ломбарду без дозволу родини, пише People.

У нових судових документах Кличко заявив, що отримав інформацію про продаж речей Панеттьєрі людиною, яка не є членом її родини, але раніше була пов’язана з акторкою. За його словами, серед проданого могли бути ювелірні вироби.

Як стверджує Кличко, ломбард, куди потрапили речі, відмовляється повертати їх без залучення правоохоронців. Він просить суд дозволити йому звернутися до поліції, щоб розслідувати можливий продаж майна та домогтися його повернення.

Кличко наголошує, що справа безпосередньо стосується фінансових інтересів їхньої 11-річної доньки Каї, яка є єдиною спадкоємицею Панеттьєрі.

Раніше Кличко вже звертався до суду з клопотанням про тимчасове управління спадщиною акторки. Він пояснював це побоюваннями, що до призначення офіційного представника спадщини майно Панеттьєрі можуть втратити, пошкодити або розпродати.

У судових документах також йдеться про попередні побоювання щодо безпеки майна акторки. За словами Кличка, незадовго до смерті Панеттьєрі найняла охоронну службу через підозри, що стороння людина отримала несанкціонований доступ до її будинку. Також, за його твердженням, були змінені замки, а частину цінних речей, зокрема дизайнерський одяг, перемістили.

Панеттьєрі та Кличко познайомилися у 2008 році, а у 2013 році оголосили про заручини. У 2014 році в них народилася донька Кая. Пара розійшлася у 2018 році.

Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Акторку знайшли непритомною у її будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Медики проводили розширені реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося.