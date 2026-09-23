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Культура

Правоохоронці озвучили офіційну причину смерті Гейден Панеттьєрі

Правоохоронці озвучили офіційну причину смерті Гейден Панеттьєрі

Правоохоронці встановили офіційну причину смерті Гейден Панеттьєрі. Про це стало відомо у вівторок, 22 вересня, повідомляє TMZ.

Як виявилося, Гейден Панеттьєр померла внаслідок токсичного впливу на її організм фентанілу, ксанаксу та кількох інших медичних препаратів.

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Про це свідчать результати розтину.

Раніше правоохоронні органи та Управління з боротьби з наркотиками (DEA) у Лос-Анджелесі та Південній Кароліні зосередили увагу на давньому наркоторговці зірки, який міг продати їй підроблені рецептурні препарати зі смертельною домішкою.

Джерела TMZ, залучені до розслідування, зазначають, що Гейден Панеттьєрі мала постійного постачальника на чорному ринку в Лос-Анджелесі.

Саме в нього вона придбала низку препаратів перед вильотом до Південної Кароліни.

За робочою версією слідства, вранці у день смерті Панеттьєрі прийняла таблетку оксикодону, яка містила фентаніл.

Коли рятувальники прибули за викликом 911 до квартири, де перебувала акторка, її бойфренд Браян Хікерсон передав медикам пакет із рецептурними ліками Гейден.

З’ясувалося, що до приїзду парамедиків Хікерсон намагався врятувати непритомну Панеттьєрі за допомогою Наркану (препарату, який застосовують при передозуванні опіоїдами), однак це не дало результату.

Саме фатальна таблетка з фентанілом спричинила смерть Гейден Панеттьєрі.

ForUA нагадує, що Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років.

У Панеттьєрі залишилася донька Кая-Євдокія, яку вона народила від колишнього нареченого Володимира Кличка.

Гейден Панеттьєрі відома за ролями у серіалах «Герої», «Нешвілл» та інших стрічках.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини шоу-бізнесасмерть людиниГейден Панеттьєрі
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