Глава італійського уряду Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку – Reuters

Очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні подала заявку до Відомства ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію свого голосу як торгівельної марки, повідомляє агенція Reuters.

Як стало відомо сьогодні, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні подала заявку до Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) на реєстрацію свого голосу як торгівельної марки.

Зазначається, що цей крок спрямований на захист від діпфейків, створених за допомогою штучного інтелекту.

Заявка, датована 5 жовтня (інформацію про неї розміщено на сайті EUIPO та підтверджено в офісі прем'єра), містить чотирисекундний аудіозапис, на якому вона двічі італійською мовою повторює фразу: «Я — Джорджа Мелоні».

Останніми роками в інтернеті неодноразово поширювалися маніпулятивні зображення Мелоні, які іноді видавали за справжні; серед них, зокрема, було фото, на якому вона сиділа на ліжку в спідній білизні.

Мелоні засуджувала такі матеріали, називаючи їх частиною кампанії з поширення неправдивої інформації та цькування окремих осіб та закликала користувачів перевіряти контент перед його поширенням в мережі.

Заявка Мелоні в EUIPO наразі перебуває на стадії розгляду.

Італійські ЗМІ повідомляють, що навіть у разі схвалення заявки це саме по собі не унеможливить використання її голосу в діпфейках, створених штучним інтелектом, однак може створити додаткові юридичні перешкоди для тих, хто намагатиметься його відтворити.

У 2024 році Мелоні ініціювала цивільний позов проти чоловіка з Сардинії, якого звинувачують у створенні та публікації в мережі Інтернет порнографічних діпфейків з використанням її обличчя. Ця справа досі розглядається італійським судом.