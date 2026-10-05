СБУ передала до суду справу російського режисера Бортка через заклики до ядерного удару по Україні

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Владіміра Бортка, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України та закликав застосувати проти України ядерну зброю.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, Бортко публічно закликав продовжувати війну, заперечував українську державність та агітував застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Бортко відомий як режисер російських серіалів «Бандитський Петербург» та «Вулиці розбитих ліхтарів». Водночас він поєднував роботу в кіно з політичною підтримкою Кремля.

Під час розслідування співробітники СБУ задокументували численні епізоди його публічних виступів упродовж 2017–2026 років.

Зокрема, в етері радіо «Комсомольська правда» Бортко вкотре закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, він агітував захопити Київ, а після цього всю територію України.

На підставі зібраних доказів Бортку висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: статтею 436, яка передбачає відповідальність за пропаганду війни, та частиною 3 статті 436-2 щодо виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія Росії проти України. Йдеться про повторне вчинення таких дій із використанням засобів масової інформації.

Слідчі СБУ вже скерували обвинувальний акт до суду.

Оскільки Бортко перебуває на території Росії, правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.