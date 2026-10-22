Трамп звинуватив Іран у намаганнях вплинути на вибори у США через ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран намагається підвищити світові ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

«Іран робить усе, що в його силах, щоб підвищити ціни на нафту перед проміжними виборами у США», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, Тегеран навіть вигадує фальшиві атаки та повідомлення про міни, щоб впливати на нафтові ціни. Водночас американський президент стверджує, що через Ормузьку протоку нині проходить більше нафти, ніж будь-коли від початку конфлікту.

Трамп також повторив, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що іранське керівництво вважає політичні позиції Трампа особливо вразливими напередодні проміжних виборів у США.

За даними видання, у Тегерані очікують, що після виборів американський президент буде менш чутливим до високих цін на енергоносії. Тому Іран, як стверджували джерела газети, намагається завдати Трампу максимальної політичної шкоди, зокрема посилюючи атаки в районі Ормузької протоки.