У «Фора» стартує акція «Рожевий жовтень»

За підтримки благодійної організації «Благодійний Фонд «Квітна» і в рамках місяця обізнаності та боротьби з раком молочної залози у мережі магазинів «Фора» стартує акція «Рожевий жовтень»

З 1 до 31 жовтня 2026 року у магазинах «Фора» проходитиме благодійна акція «Рожевий жовтень» за підтримки благодійної організації «Благодійний Фонд «Квітна». Її мета — підтримати жіноче здоров’я та привернути увагу до важливості своєчасних обстежень у місяць обізнаності про рак молочної залози.

Для «Фора» бути поруч — це не лише про щоденні покупки. Це також про турботу про людей і підтримку важливих для суспільства ініціатив. Саме тому цього жовтня мережа разом із партнерами об’єднує звичні покупки з можливістю допомогти жінкам отримати доступ до необхідних медичних обстежень.

Спільно з ТМ «Gerber», «KitKat», «Milka», «ТРИ ВЕДМЕДІ», «КИЇВХЛІБ», «Бащинський», «Ювілейний Преміум», «ЮВІЛЕЙНИЙ», «Яготинське», «Галичина», «ПИРЯТИН», «КОМО», «Поляна Квасова», «Aquarte», «Наш Сік», «Jaffa», «Добрий Ранок», «Моршинська», «Львівський», «Borjomi», «БІЛО», «Білоцерківський», «Kotex», «Торчин», «Мівіна», «Мерсі», «Тофі», «Trolli», «Libresse», «Tena», «Zewa», «Tea Moments» ми збираємо кошти на обладнання для медичного обстеження жінок.

У межах акції 2 грн з кожної проданої одиниці товарів-учасників «Фора» передасть на медичні обстеження жінок. Таким чином, кожна покупка товару з рожевим підцінником стає внеском у спільну благодійну мету.

Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для медичного обстеження жінок – УЗД апарата та необхідних датчиків для КНП ТМР “Таращанська міська лікарня”, Київська область, Білоцерківський район, місто Тараща. Обладнання дозволить проводити ультразвукові обстеження молочних залоз, органів жіночої репродуктивної системи та щитоподібної залози.

Також при купівлі товарів — учасників акції гості «Фора» отримуватимуть 5% кешбеку бонусами, за умови сканування картки лояльності «Фора Club» під час здійснення покупки або після авторизації на сайті fora.ua або в мобільному застосунку «Фора».

Купуйте з турботою — і разом підтримуймо здоров’я жінок.

Перелік товарів, які беруть участь в акції: за посиланням.

Деталі акції тут: Офіційні правила

Благодійна організація >«Благодійний Фонд «Квітна»

Офіційний сайт фонду: kvitna.org

«Фора» – це мережа сучасних продуктових магазинів поблизу дому. Мережа налічує понад 400 магазинів у десяти регіонах України і м. Києві і піклується про понад 450 тисяч гостей щодня. Для «Фора» бути поруч — означає не лише забезпечувати все необхідне для щоденних покупок, а й підтримувати ініціативи, важливі для людей і суспільства.