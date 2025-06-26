«Мобільний чекап для захисниць»: У Полтаві понад півтисячі жінок-військових отримали безкоштовну медичну допомогу

Понад 550 жінок-військовослужбовиць у Полтаві пройшли медичне обстеження у пересувному мобільному кабінеті.

Проєкт у місті організували БФ «Квітна» спільно з рухом VETERANKA та міською владою у рамках ініціативи «Мобільний чекап для захисниць», аби підтримати жіноче здоров’я під час війни.

Про це розповіла Олександра Вєлкова — директорка БФ «Квітна», який є співорганізатором ініціативи.

Пересувна мобільна платформа почала працювати в Полтаві з кінця квітня 2025-го і функціонувала впродовж двох місяців, розповіла директорка БФ «Квітна» Олександра Вєлкова. З її слів, за цей час огляд пройшло понад 550 жінок. Обстеження для жінок військовослужбовиць та ветеранок у місті влаштували в межах проєкту «Мобільний чекап для захисниць», організували захід БФ «Квітна» разом із рухом VETERANKA та міською владою для того, аби підтримати жіноче здоров’я під час війни.

«До появи цієї платформи ми допомагали жінкам, які хворіють на рак, тобто займалися проблемами онко молочної залози. Ми проводили заходи, аби заохотити жінок вчасно проходити обстеження та популяризуємо вчасне обстеження. А коли почалася повномасштабна війна, стало зрозуміло, що жінкам зовсім не до обстежень, тоді у нас з’явилась ідея створити таку мобільну платформу, яка буде курсувати Україною, під’їжджати до жінок і пропонувати їм робити обстеження», — розповіла Олександра Вєлкова.

Зі слів Олександри Вєлкової, пройти обстеження в мобільному гінекологічному кабінеті можуть як чинні військовослужбовиці, ветеранки, так і внутрішньо-переміщені особи, жінки з інвалідністю, тобто люди вразливих категорій населення.

«Ми працюємо з жінками, які з різних причин не можуть пройти таке обстеження за гроші. Ми стояли в громадах, де немає лікарень, на територіях, де лікарні зруйновані, або де немає УЗД чи дуже великий запис. Придбали цю мобільну платформу за гроші донорів з Америки, Ізраїлю та України, вона — американської комплектації. Крім того, ми виграли декілька європейських грантів і закупили обладнання для огляду і обстежень. І від травня 2023 року цей пересувний кабінет курсує Україною», — продовжила Олександра Вєлкова.

У виїзному медичному пункті працює команда лікарів, які безплатно проводять жінкам УЗД молочних залоз, органів малого тазу, роблять гінекологічний огляд та надають медичні консультації, розповіла акушерка-гінекологиня Юлія Мільшина.

«Бус – дуже функціональний, він підходить не лише для УЗД, а й для гінекологічного огляду жінок. У нас також є лікар, який володіє технікою УЗД черевної порожнини, щитоподібної залози, тому для жінок це — повноцінний чекап. Більшість жінок не можуть отримати повноцінну медичну допомогу і дуже важко вчасно звернутися до лікаря», — сказала лікарка.

Специфіка роботи в умовах бойових дій впливає і жіноче здоров’я, розповіла очільниця руху VETERANKA, який є співорганізатором ініціативи, Катерина Приймак. А зараз справді ні у військових частинах, ні, тим паче, на лініях фронту немає мамологів та жіночих лікарів.

«Через незручну амуніцію, яка не адаптована під потреби жіночого тіла серед наших посестер, на жаль, бувають випадки онкології через тиск бронежилета на молочні залози. Тому наша мета — це збереження здоров’я військовослужбовиць як під час служби, так і після повернення до цивільного життя», — прокоментувала очільниця руху VETERANKA Катерина Приймак.

Організатори висловили щиру подяку Олександру Кагану та бренду Joko Blend, компанії ProCare за підтримку та внесок у цей важливий проєкт.

Про ProCare:

ProCare є виробником та дистриб’ютором брендів Joko Blend, Barbers, Shelly, Tink, Tink kids, Touch Protect, Joly Lab, Recare, Medosan. Вся продукція виготовлена ​​з натуральних інгредієнтів, а формули базуються на передових технологіях та інноваційних високоякісних інгредієнтах. Продукція ProCare сертифікована, представлена ​​у 150 містах України, Грузії, Польщі, Ізраїлю, Литви, продається в інтернеті, роздрібних магазинах та мережах, аптеках, салонах краси та перукарнях.

Компанія ProCare є членом Асоціації парфумерії та косметики України (АПКУ) та має 9 років досвіду на ринку. Вона володіє власним виробництвом та центром досліджень та розробок, сертифікованими за стандартами GMP, з 3000 м² виробничих та складських приміщень. Асортимент компанії налічує понад 1000 продуктів та має понад 300 оптових партнерів. ProCare має 8 власних брендів та стверджує про 99% задоволених клієнтів.

Сучасний центр досліджень та розробок ProCare розробляє, виробляє та тестує високоякісну косметичну продукцію. Команда висококваліфікованих хіміків та технологів тісно співпрацює з клієнтами, щоб створювати найефективніші та найінноваційніші продукти для догляду за шкірою, волоссям та нігтями, постійно шукаючи нові рішення для покращення якості та ефективності продукції.