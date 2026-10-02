Україна має пропозиції щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту.

Він наголосив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише у такому поєднанні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль. Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Що стосується енергетики – це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – розповів міністр.

Сибіга повідомив про наявність ще двох пропозицій, схожих за змістом.

"Це зерно – тобто продовольче перемир'я у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну, – Єгипет, який на третину залежний від українського зерна і великі пропорції залежать від російського. Тому для них критично важливо це вирішити", – зазначив глава МЗС.

Четверта пропозиція, за його словами, є від США щодо енергетичного перемир'я, щодо було обговорено під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

"Шукаємо пропозиції", – додав міністр.

На думку України, зустріч президента Зеленського і Путіна могла б призвести до узгодження перемир'я.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

Фото: МЗС України.