На Київщині зловили «крота» ФСБ

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ.

Ним виявився завербований фсб мобілізований із Житомирщини, який навів повітряну атаку рашистів на свій підрозділ БпЛА, повідомляє СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження і затримати ворожого коригувальника.



Фігурант «злив» фсб координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області.



На території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари.



Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині.



Фігурант був завербований фсб ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував «тестові» завдання: відстежував розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.



Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати «всередині» українських військ.



Під час підготовки на курсах операторів БпЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру.



В обмін на співпрацю рашисти обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» до рф з отриманням російського громадянства.



Під час затримання у «крота» вилучено смартфон із доказами його роботи на фсб.



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.