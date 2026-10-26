Перша леді США може приїхати в Україну

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп заявила, що не відкидає поїздки в Україну, щоб особисто побачити, як реалізується домовленість про локальне припинення вогню в районі Олешок Херсонської області. За її словами, перемир'я між Україною та Росією має розпочатися 27 жовтня і дозволити евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарну допомогу до міста.

Як повідомляє New York Post, відповідаючи на запитання журналістів у Палм-Біч, чи планує вона відвідати Україну, Меланія Трамп сказала: «Побачимо».

Президент США Дональд Трамп, який був поруч із дружиною, додав, що такий візит цілком можливий.

Перша леді розповіла, що особисто спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним під час переговорів про гуманітарне перемир'я.

«Ми поговорили. Ми підписали угоду», – заявила Меланія Трамп.

За інформацією видання, домовленість стосується Олешок – окупованого міста Херсонської області, яке опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

У місті залишаються близько двох тисяч мешканців, переважно літні люди та діти. Через нестачу продовольства ситуація стала критичною: за повідомленнями, деякі мешканці змушені їсти траву.

Передбачається, що локальне припинення вогню дозволить організувати евакуацію мирного населення та доставити до міста продукти харчування, ліки та іншу необхідну допомогу.

Фото: кадр з фильму «Меланія. 20 днів до історії»