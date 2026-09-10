СБУ затримала кілера ФСБ у лісі, де він готував засідку на Друзенка

Служба безпеки України затримала 19-річного жителя Миколаєва, який, за версією слідства, за завданням Федеральної служби безпеки Росії готував замах на громадського активіста у Вишгородському районі Київської області. Потенційною жертвою мав стати співзасновник і президент Першого добровольчого мобільного шпиталю імени Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

Про це у четвер, 10 вересня, повідомили СБУ, Офіс генерального прокурора та сам Друзенко.

За даними СБУ, 19-річний чоловік планував застрелити громадського діяча під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Для підготовки замаху він відстежував розпорядок дня та маршрути пересування потенційної жертви.

Слідство встановило, що чоловік отримав від ФСБ координати схованки, де забрав пістолет із набоями та глушником. За інструкцією російської спецслужби він мав заночувати в лісі неподалік від помешкання громадського діяча, а вранці вбити його кількома пострілами із засідки.

СБУ затримала підозрюваного саме в лісі, де він очікував на жертву.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що підготовка замаху відбувалася ще 31 липня у Вишгородському районі Київської області.

За версією правоохоронців, 19-річного мешканця Миколаєва завербували російські спецслужби. У поле їхнього зору він потрапив через активність у соціальних мережах. Зокрема, чоловік публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Під час обшуків у нього вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також мобільні телефони, які, за даними слідства, містять докази співпраці з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, готування до умисного вбивства на замовлення, а також незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Чоловік перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Геннадій Друзенко після затримання ймовірного кілера повідомив у соцмережах, що «народився вдруге». За його словами, від запланованого замаху минуло майже півтора місяця. Друзенко зазначив, що напад мав відбутися в той самий день, коли готувався замах на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського.

Активіст подякував співробітникам СБУ за те, як вони, за його словами, «блискуче та професійно» спрацювали. Водночас Друзенко зазначив, що не може розголошувати всіх деталей справи.

Геннадій Друзенко — український правник, публіцист, перекладач і громадський активіст. Він народився 28 квітня 1972 року в Києві, був активним учасником Помаранчевої революції та Революції гідности.

Друзенко є співзасновником Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, який надавав медичну допомогу українським військовим і цивільним у зоні бойових дій.