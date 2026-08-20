У Польщі затримали українця за підозрою у замаху на представника оборонної промисловости

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало у Варшаві 63-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на вбивство представника української оборонної промисловости. За версією польського слідства, чоловік міг діяти на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє RMF24.

Сергія П. затримали 5 серпня, однак польські правоохоронці повідомили про це лише 20 серпня.

За даними ABW, чоловік підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, яким користувалася потенційна жертва. Вибухівку планували привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефона, однак через несправність механізму вибух не стався.

Замах, за інформацією польських правоохоронців, стався в Ірпені Київської области. Після невдалої спроби вбивства підозрюваний виїхав до Польщі, де його згодом затримали.

Українцю висунули обвинувачення у замаху на вбивство із застосуванням вибухових речовин, які він зберігав без відповідного дозволу.

Суд заарештував чоловіка на три місяці.

Польські правоохоронці також перевіряють версію про можливу співпрацю затриманого з російськими спецслужбами.