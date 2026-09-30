Пілоти Flydubai влаштували розбірки на висоті, що ледь не призвело до катастрофи

Літак авіакомпанії Flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав міжнародний сигнал лиха 7700 та змінив курс. Ізраїльські ЗМІ повідомили про можливе захоплення літака.

За даними The Times of Israel, після сигналу лиха назустріч літаку могли підняти винищувачі ВПС Ізраїлю. Точні причини інциденту наразі офіційно не повідомлялися.

Водночас Ynet із посиланням на джерела писав, що літак могли захопити. На борту, за різними даними, перебували від 150 до 180 пасажирів.

Згодом літак Flydubai приземлився в Саудівській Аравії. За інформацією ізраїльських ЗМІ, повідомлення про можливе захоплення могло бути пов’язане з інцидентом між членами екіпажу.

Зокрема, журналісти припускають, що між пілотом і другим пілотом могла виникнути бійка. Під час конфлікту вони нібито випадково натиснули кілька кнопок, одна з яких могла активувати код 7500 — міжнародний код, що використовується для повідомлення про захоплення літака.

Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає. Причини подачі сигналу лиха та зміни маршруту літака з'ясовуються.